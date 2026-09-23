Первое заседание Госдумы девятого созыва может состояться 30 сентября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Первое пленарное заседание Госдумы нового созыва, как ожидается, состоится 30 сентября, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в парламенте.

"Изначально вероятной датой начала работы нового состава Думы называлось 6 октября, эта дата звучала на соответствующих совещаниях, но в последние дни появилась другая дата - 30 сентября - как день, в который Госдума девятого созыва начнет свою работу", - сказал один из собеседников агентства.

Другие источники "Интерфакса" расширили эту информацию, заметив, что 30 сентября является ориентиром для старта работы Думы, и все депутаты, то есть, кто перешли в новый созыв из прошлого, уже активно готовят документы, чтобы 25 сентября, на откладывая, получить мандаты.

"Оформление депутатов нового созыва - процесс не быстрый с учетом того, что после подведения официальных итогов выборов в Госдуму у избранников есть пять дней на то, чтобы получить мандат или от него отказаться. Но с учетом особой нацеленности на оперативную работу к 30 сентября вполне все оргвопросы можно урегулировать, что, я думаю, и произойдет", - отметил еще один собеседник "Интерфакса".

В соответствии со статьей 99 Конституции РФ Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, но президент может созвать ее заседание ранее этого срока. В этом случае согласно регламенту парламента на следующий день после принятия указанного решения распоряжением председателя Госдумы предыдущего созыва формируется временная депутатская рабочая группа по подготовке первого заседания Думы нового созыва.

Временная депутатская рабочая группа формируется из числа избранных на новый срок депутатов. Эта группа утверждает схему размещения депутатов Госдумы в зале заседаний, формирует проект порядка работы первого заседания Думы нового созыва и решает иные вопросы организации первого заседания Думы нового созыва.

Первое заседание Госдумы открывает старейший по возрасту депутат.

На первом заседании Госдума открытым голосованием большинством голосов от общего числа депутатов избирает счетную комиссию, временную комиссию Госдумы по регламенту и организации работы и временный секретариат Госдумы.

На первом заседании Думы депутаты также проводят выборы председателя Госдумы и его заместителей. На нем же будут зарегистрированы новые составы фракций, утверждены комитеты и комиссии.