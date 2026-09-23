Поиск

Первое заседание Госдумы девятого созыва может состояться 30 сентября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Первое пленарное заседание Госдумы нового созыва, как ожидается, состоится 30 сентября, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в парламенте.

"Изначально вероятной датой начала работы нового состава Думы называлось 6 октября, эта дата звучала на соответствующих совещаниях, но в последние дни появилась другая дата - 30 сентября - как день, в который Госдума девятого созыва начнет свою работу", - сказал один из собеседников агентства.

Другие источники "Интерфакса" расширили эту информацию, заметив, что 30 сентября является ориентиром для старта работы Думы, и все депутаты, то есть, кто перешли в новый созыв из прошлого, уже активно готовят документы, чтобы 25 сентября, на откладывая, получить мандаты.

"Оформление депутатов нового созыва - процесс не быстрый с учетом того, что после подведения официальных итогов выборов в Госдуму у избранников есть пять дней на то, чтобы получить мандат или от него отказаться. Но с учетом особой нацеленности на оперативную работу к 30 сентября вполне все оргвопросы можно урегулировать, что, я думаю, и произойдет", - отметил еще один собеседник "Интерфакса".

В соответствии со статьей 99 Конституции РФ Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, но президент может созвать ее заседание ранее этого срока. В этом случае согласно регламенту парламента на следующий день после принятия указанного решения распоряжением председателя Госдумы предыдущего созыва формируется временная депутатская рабочая группа по подготовке первого заседания Думы нового созыва.

Временная депутатская рабочая группа формируется из числа избранных на новый срок депутатов. Эта группа утверждает схему размещения депутатов Госдумы в зале заседаний, формирует проект порядка работы первого заседания Думы нового созыва и решает иные вопросы организации первого заседания Думы нового созыва.

Первое заседание Госдумы открывает старейший по возрасту депутат.

На первом заседании Госдума открытым голосованием большинством голосов от общего числа депутатов избирает счетную комиссию, временную комиссию Госдумы по регламенту и организации работы и временный секретариат Госдумы.

На первом заседании Думы депутаты также проводят выборы председателя Госдумы и его заместителей. На нем же будут зарегистрированы новые составы фракций, утверждены комитеты и комиссии.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росфинмониторинг внес журналиста Дудя в перечень террористов и экстремистов

Первое заседание Госдумы девятого созыва может состояться 30 сентября

Путин заявил, что противнику не удалось сорвать выборы в РФ

 Путин заявил, что противнику не удалось сорвать выборы в РФ

"ПроЗерно" ждет сокращения экспорта зерна из России в июле-сентябре в 1,6 раза

Бывший замначальника полиции Подмосковья Мальков переведен под домашний арест

 Бывший замначальника полиции Подмосковья Мальков переведен под домашний арест

Проходящий по делу "ЕвроТранса" генерал Мальков стал фигурантом еще двух дел

Песков отметил отсутствие предпосылок для выхода на мирные переговоры по Украине

 Песков отметил отсутствие предпосылок для выхода на мирные переговоры по Украине

Задержан владелец горевшего торгового комплекса в Стерлитамаке

 Задержан владелец горевшего торгового комплекса в Стерлитамаке

"Роскосмос" анонсировал повышение точности системы ГЛОНАСС в 2027 г. до 2,8 м

 "Роскосмос" анонсировал повышение точности системы ГЛОНАСС в 2027 г. до 2,8 м

Все регионы РФ сформировали запасы топлива к отопительному сезону

 Все регионы РФ сформировали запасы топлива к отопительному сезону
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11901 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3761 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов