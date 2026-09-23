В Нью-Йорке прошла встреча глав МИД России и Египта

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Нью-Йорке переговоры с главой МИД Египта Бадром Абдельати.

На Смоленской площади отметили, что состоялся углубленный обмен мнениями по кризисной ситуации в зоне Персидского залива, вызванной неспровоцированной агрессией США и Израиля против Ирана.

"С обеих сторон была подчеркнута важность восстановления прочного и устойчивого мира в регионе политико-дипломатическими средствами. Подтверждена необходимость и востребованность продолжения плотной внешнеполитической координации между Москвой и Каиром, в том числе в ООН и на других международных площадках", - информирует МИД.

Перед двусторонней встречей Лавров, Абдельати и министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Ниале Каба приняли участие в церемонии открытия мемориальной таблички в память об ушедших из жизни постпредах, в том числе представителях России и СССР Виталии Чуркине и Андрее Вышинском.

Мемориальная табличка расположена в так называемой "тихой комнате", которая находится рядом с залом Совета Безопасности ООН. Изначальный интерьер и мебель были подарены ООН в 1978 году правительством Германии. Члены Совбеза используют ее для конфиденциальных дискуссий и кулуарного обмена мнениями.