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Лавров подтвердил готовность Москвы к сотрудничеству с Дамаском

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россия рада возможности продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Сирией, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани в Нью-Йорке.

"Очень рад видеть вас и возможности продолжить наш диалог. Рады, что наши страны, народы и правительства могут продолжать взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Лавров в начале встречи.

В ходе беседы предметно рассмотрены вопросы развития российско-сирийских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога и расширение взаимовыгодного двустороннего практического взаимодействия в различных областях, проинформировал позже российский МИД.

"С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности САР. Подчеркнута необходимость консолидации международных усилий в целях постконфликтного восстановления Сирии и оказания содействия ее руководству в преодолении вызовов переходного периода", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Главы МИД также рассмотрели представляющие взаимный интерес актуальные региональные проблемы с акцентом на неурегулированные кризисы по периметру границ САР.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе на многосторонних площадках.

МИД САР Сергей Лавров Сирия Асаад Хасан аш-Шибани
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