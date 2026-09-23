Косачев заявил о необходимости восстановления на Украине Конституции 1996 года

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженный конфликт на Украине закончится тогда, когда Киев согласится на восстановление Конституции 1996 года с нейтральным и безьядерным статусом страны, написал в в Telegram вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Конец войне - это когда Украина согласится на восстановление конституции 1996 года с нейтральным и безьядерным статусом Украины, а также всех правочеловеческих статей этой Конституции, исключающих людоедство русских и русскоязычных жителей властями Незалежной, но столь зависимой Украины", - заявил он, комментируя заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что его страна согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня.