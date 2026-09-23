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Таджикистан и Россия подписали протокол о признании результатов таможенного контроля

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Таможенная служба при правительстве Таджикистана и Федеральная таможенная служба России подписали протокол о взаимном признании результатов таможенного контроля в электронной форме.

Как сообщила Таможенная служба Таджикистана, документ был подписан в ходе рабочей поездки начальника службы Хуршеда Каримзоды в Брест, где состоялось 83-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств СНГ.

Отмечается, что подписание протокола направлено на развитие таможенного сотрудничества между Таджикистаном и Россией, расширение применения цифровых технологий и упрощение таможенных процедур.

Согласно сообщению, стороны рассчитывают на повышение эффективности обмена данными и применение механизмов взаимного признания результатов таможенного контроля в электронной форме.

В заседании Совета руководителей таможенных служб государств СНГ приняли участие представители таможенных органов стран Содружества. Участники обсудили актуальные вопросы таможенного сотрудничества, совершенствования таможенного администрирования, обмена информацией и расширения межведомственного взаимодействия.

Таджикистан Федеральная таможенная служба ФТС
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