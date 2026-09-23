Главы МИД стран ОДКБ заявили о необходимости координации усилий на международных площадках

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел государств-членов ОДКБ на встрече в среду в Нью-Йорке заявили о необходимости координировать свои усилия на международных площадках, прежде всего в ООН, подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия между организациями.

Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, на традиционной встрече глав МИД государств-членов ОДКБ, состоявшейся "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, председательствовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Согласно сообщению, в ходе встречи "проведен конструктивный и заинтересованный обмен мнениями о перспективах формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, включая разработку Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, а также по актуальным вопросам международной и региональной безопасности с акцентом на положение дел в зоне ответственности ОДКБ".

"Подчеркнуты необходимость координации усилий государств-членов ОДКБ на международных площадках, прежде всего в ООН, важность дальнейшего укрепления взаимодействия между ОДКБ и ООН", - информирует российское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что министры также обсудили ход подготовки к ключевому событию российского председательства - сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве 11 ноября 2026 года.