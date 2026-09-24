Поиск

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло вблизи Южных Курил

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в ночь на четверг в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в ночь на 24 сентября в Тихом океане с эпицентром в 32 км восточнее села Малокурильское на о. Шикотан, очаг залегал на глубине 58 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили на Шикотане силой до трех баллов, тревога цунами не объявлялась.

Южные Курилы землетрясение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

 Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

Главе совета директоров ГК "Эфко" Кустову продлили арест до конца января

Что произошло за день: среда, 23 сентября

ЦБ не видит на макроэкономическом уровне аномалий в росте наличных в обращении

Москва не намерена прерывать военные действия на время переговоров по Украине

Промпроизводство в России в августе снизилось на 0,6%

 Промпроизводство в России в августе снизилось на 0,6%

Выпуск легковых автомобилей в РФ в августе взлетел г/г на низкой базе в 1,7 раза

 Выпуск легковых автомобилей в РФ в августе взлетел г/г на низкой базе в 1,7 раза

В ЦБ анонсировали скорое ужесточение ограничений на вывоз из России наличных и золота

 В ЦБ анонсировали скорое ужесточение ограничений на вывоз из России наличных и золота

Решетников заявил, что случаи переезда госкомпаний в регионы останутся единичными
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3767 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11904 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов