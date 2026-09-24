Землетрясение магнитудой 4,6 произошло вблизи Южных Курил

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в ночь на четверг в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в ночь на 24 сентября в Тихом океане с эпицентром в 32 км восточнее села Малокурильское на о. Шикотан, очаг залегал на глубине 58 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили на Шикотане силой до трех баллов, тревога цунами не объявлялась.