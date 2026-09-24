Поиск

В ЯНАО запретили продавать ГСМ подросткам

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа ввело запрет на продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним, сообщила прокуратура региона.

Ввести этот запрет предложило надзорное ведомство. Прокуроры считают, что это необходимо ради предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, профилактики правонарушений и преступлений среди детей, в том числе преступлений террористической направленности.

Исключение сделано для подростков, достигших 16 лет и имеющих право на управление транспортным средством.

За нарушение запрета установлена административная ответственность.

ЯНАО Ямал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные РФ поразили в Киеве телекоммуникационные центры "Киевстар" и "Парковый"

В Динском районе Кубани потушили пожар на предприятии

Обломки БПЛА повредили административные строения нефтебазы в Ростовской области

Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

 Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

Главе совета директоров ГК "Эфко" Кустову продлили арест до конца января

Что произошло за день: среда, 23 сентября

ЦБ не видит на макроэкономическом уровне аномалий в росте наличных в обращении

Москва не намерена прерывать военные действия на время переговоров по Украине

Промпроизводство в России в августе снизилось на 0,6%

 Промпроизводство в России в августе снизилось на 0,6%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11910 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов