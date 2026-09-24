В ЯНАО запретили продавать ГСМ подросткам

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа ввело запрет на продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним, сообщила прокуратура региона.

Ввести этот запрет предложило надзорное ведомство. Прокуроры считают, что это необходимо ради предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, профилактики правонарушений и преступлений среди детей, в том числе преступлений террористической направленности.

Исключение сделано для подростков, достигших 16 лет и имеющих право на управление транспортным средством.

За нарушение запрета установлена административная ответственность.