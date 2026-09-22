Удмуртия запретила продажу ГСМ подросткам

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госсовета Удмуртии на сессии во вторник приняли закон, ограничивающий продажу и передачу ГСМ несовершеннолетним, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщил в ходе выступления председатель постоянной комиссии Госсовета республики по здравоохранению, демографической и семейной политике Александр Шаклеин, такое решение продиктовано необходимостью обеспечения безопасности подрастающего поколения.

Он уточнил, что с 2020 года в Удмуртии фиксируется рост количества ДТП с участием несовершеннолетних, управляющих мототехникой и транспортными средствами, относящимися к спортинвентарю: питбайками, эндуро, кроссовыми мотоциклами. С января 2023 года по 30 июня 2026 года по вине юных водителей произошло 158 ДПТ, в которых погибли пятеро детей и 179 получили травмы. В 134 случаях из них за рулем мототранспорта или спортинвентаря были подростки.

В связи с этим депутаты Госсовета Удмуртии установили запрет на продажу ГСМ несовершеннолетним. Исключения составят только лица, достигшие возраста 16 лет, имеющие право управления транспортным средством.

Размер штрафа для граждан составит от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тыс., для юрлиц - от 50 до 70 тыс.

Закон вступает в силу 1 марта 2027 года.