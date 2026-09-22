Поиск

Удмуртия запретила продажу ГСМ подросткам

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госсовета Удмуртии на сессии во вторник приняли закон, ограничивающий продажу и передачу ГСМ несовершеннолетним, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщил в ходе выступления председатель постоянной комиссии Госсовета республики по здравоохранению, демографической и семейной политике Александр Шаклеин, такое решение продиктовано необходимостью обеспечения безопасности подрастающего поколения.

Он уточнил, что с 2020 года в Удмуртии фиксируется рост количества ДТП с участием несовершеннолетних, управляющих мототехникой и транспортными средствами, относящимися к спортинвентарю: питбайками, эндуро, кроссовыми мотоциклами. С января 2023 года по 30 июня 2026 года по вине юных водителей произошло 158 ДПТ, в которых погибли пятеро детей и 179 получили травмы. В 134 случаях из них за рулем мототранспорта или спортинвентаря были подростки.

В связи с этим депутаты Госсовета Удмуртии установили запрет на продажу ГСМ несовершеннолетним. Исключения составят только лица, достигшие возраста 16 лет, имеющие право управления транспортным средством.

Размер штрафа для граждан составит от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тыс., для юрлиц - от 50 до 70 тыс.

Закон вступает в силу 1 марта 2027 года.

Удмуртия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%

Число жертв пожара в торговом комплексе в Стерлитамаке увеличилось до четырех

Минобрнауки РФ меняет правила приема в вузы с 2027/28 учебного года

 Минобрнауки РФ меняет правила приема в вузы с 2027/28 учебного года

Прокуратура Москвы попросила возбудить уголовное дело против производителя вакцины "Мультикан-8"

 Прокуратура Москвы попросила возбудить уголовное дело против производителя вакцины "Мультикан-8"

Три человека погибли при пожаре в торговом комплексе в Стерлитамаке

Пожар тушат в торговом комплексе в башкирском Стерлитамаке

ФАС предложила учесть в НВВ электросетевых компаний расходы на безопасность

 ФАС предложила учесть в НВВ электросетевых компаний расходы на безопасность

Песков отметил недружественность отказа США дать визу замглавы МИД Алимову

 Песков отметил недружественность отказа США дать визу замглавы МИД Алимову

Беременная женщина пострадала в перевернувшейся в Екатеринбурге машине скорой

Жительница Забайкалья осуждена на 17 лет за жестокое убийство годовалой дочери
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11891 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3756 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов