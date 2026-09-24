В проекте бюджета 2027-2029 заложены средства на индексацию пенсий и пособий

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В проекте бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов предусмотрены необходимые средства на индексацию пенсий и пособий, средний размер пенсии по старости на конец 2027 года должен составить почти 30 тысяч рублей, сообщает Минфин.

Пакет законопроектов о бюджете министерство внесло в правительство.

"В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию пенсий и пособий. В частности, страховые пенсии в 2027 году будут повышены дважды: с 1 февраля - на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год и с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста зарплаты, - говорится в сообщении. - Таким образом, средний размер пенсии по старости на конец 2027 год составит 29904 рубля".