"Детский бюджет" на три года составит 10 трлн руб., включая единое пособие

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Меры по повышению рождаемости остаются важнейшим направлением бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-29 годов, сообщил Минфин России.

Минфин внес на рассмотрение правительства пакет законопроектов о бюджете.

"Важнейшим направлением бюджета являются меры по повышению рождаемости. "Детский бюджет" на три года составит 10 трлн рублей, включая выплату единого детского пособия", - говорится в сообщении Минфина.

В проекте бюджета предусмотрены также средства на ежегодную индексацию с 1 февраля маткапитала, средства на предоставление семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного НДФЛ гражданами РФ, имеющими двух и более детей.

Необходимые средства также предусмотрены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми - порядка 1,9 трлн рублей, отмечает Минфин.

В целом, подчеркивается в сообщении, "бюджетная политика на ближайшие три года направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников СВО и их семей, обеспечение технологического лидерства".