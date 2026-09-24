На модернизацию первичного звена здравоохранения выделят 278 млрд рублей на 3 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы планируется заложить почти 300 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения, сообщил Минфин.

"В сфере здравоохранения продолжится финансирование нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Почти 278 млрд рублей планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

Отмечается, что средства также будут направлены на программы лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через Фонд "Круг добра", а также по программе 14 ВЗН, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.