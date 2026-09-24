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В Вологодской области медведь убил охотника

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Вологодской области выясняют обстоятельства гибели мужчины в результате нападения медведя в Усть-Кубинском округе, сообщили в региональном главке СКР.

"По предварительным данным, с 22 сентября 73-летний житель села Устье охотился на территории лесничества в районе деревни Ивановское, где подвергся нападению медведя. От полученных ранений он скончался на месте", - говорится в сообщении.

Тело охотника нашли вечером 23 сентября.

СКР Устье Усть-Кубинский округ Вологодская область
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