В Вологодской области медведь убил охотника
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Вологодской области выясняют обстоятельства гибели мужчины в результате нападения медведя в Усть-Кубинском округе, сообщили в региональном главке СКР.
"По предварительным данным, с 22 сентября 73-летний житель села Устье охотился на территории лесничества в районе деревни Ивановское, где подвергся нападению медведя. От полученных ранений он скончался на месте", - говорится в сообщении.
Тело охотника нашли вечером 23 сентября.