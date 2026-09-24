Рядовой из Северодвинска осужден за оправдание поджога полицейских машин

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Северный флотский военный суд вынес обвинительный приговор рядовому из Северодвинска по уголовному делу об оправдании терроризма в соцсетях, сообщила объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Как установил суд, в апреле 2025 года военнослужащий прокомментировал в соцсетях новости о поджоге служебных машин полиции в Архангельске, оправдав совершение террористического акта.

Подсудимый имел несколько отягчающих обстоятельств, включая "особо опасный рецидив". С учетом таких обстоятельств рядового приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии особого режима. Кроме того, военнослужащему запретили еще на два года заниматься администрированием интернет-ресурсов.