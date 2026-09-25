Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 592 дронов ВСУ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в период с 20:00 четверга и до 8:00 пятницы перехватили и уничтожили 592 украинских беспилотника самолетного типа, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над территориями Московского региона, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Краснодарского края, Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.