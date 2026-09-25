Над Курской областью за сутки сбили 192 дрона, две человека пострадали

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 192 беспилотниках, сбитых над регионом за прошедшие сутки, два человека пострадали.

"Всего в период с 9:00 24 сентября до 9:00 25 сентября сбито 192 вражеских беспилотника различного типа. 74 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 14 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах в пятницу.

По его данным, в результате атак в селе Званном Глушковского района пострадали двое мужчин. Они доставлены в Курскую областную больницу.

Повреждений и разрушений нет, добавил Хинштейн.