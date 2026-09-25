Поиск

Фермер отсудил 3,6 млн рублей у владельца коров за уничтожение огуречного поля

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил иск фермера к скотоводу о взыскании ущерба за уничтожение коровами посевов огурцов, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно материалам дела, в июне 2025 года на сельскохозяйственном поле без присмотра паслись 50 коров, принадлежащих ответчику. Животные уничтожили посадки огурца на площади 1 га - урожай погиб полностью. Потраву зафиксировали в актах осмотра должностные лица.

Осенью 2025 года истец потребовал от ответчика возместить ущерб, но тот отказался. Независимый эксперт до суда оценил ущерб в 3,7 млн рублей.

В суде представитель ответчика возражал против иска: по его словам, пастухи быстро увели животных с поля и урожайность не пострадала. Защита также оспаривала площадь поврежденных посадок, указывая, что эксперт замеров не делал. Поскольку стороны разошлись в оценке ущерба, суд назначил оценочную экспертизу, она определила размер упущенной выгоды в 3,4 млн рублей. Выводы экспертизы стороны не оспорили.

"Суд установил, что уничтожение посевов произошло вследствие бесконтрольного выпаса скота, принадлежащего ответчику, поскольку он, как собственник животных, не обеспечил должный контроль за ними. Доводы защиты о недоказанности площади повреждений отклонены. Суд признал достоверными письменные доказательства, показания свидетелей и экспертное заключение, установившее площадь в 1 га. Ответчиком не представлено доказательств, опровергающих эти данные", - говорится в сообщении.

Суд сослался на статью 137 Гражданского кодекса, по которой к животным применяются общие правила об имуществе, и на статью 210 ГК, согласно которой собственник несет бремя содержания своего имущества.

Оценив все доказательства, суд пришел к выводу, что убытки нужно взыскать.

Решением суда с ответчика в пользу истца взыскано 3,4 млн рублей в счет возмещения ущерба, 20 тысяч рублей расходов на независимую оценку и 101 тысячу рублей за судебную экспертизу. Таким образом, скотовод выплатит фермеру 3,6 млн рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Волгоградская область Волжский городской суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доля мультивиз в объеме выдаваемых виз в шенгенскую зону снизилась до 1-2%

Новая Дума соберется на первое заседание 30 сентября

В ЦБ отметили, что "открытая модель" работы маркетплейсов с банками пока "не педалируется"

Аксаков останется главой комитета Госдумы по финансовому рынку

 Аксаков останется главой комитета Госдумы по финансовому рынку

В Ульяновске число пострадавших от атаки БПЛА выросло до 12

"Интерфакс" презентовал сервис СМАРТ Х для поиска клиентов и повышения эффективности B2B продаж

Песков заявил о возможности скорой встречи России, США и Украины

 Песков заявил о возможности скорой встречи России, США и Украины

ЦИК РФ утвердил результаты выборов депутатов Госдумы девятого созыва

Памфилова сообщила о признании недействительными на выборах 36 850 бюллетеней

"Единая Россия" получает 349 мандатов в Думе

 "Единая Россия" получает 349 мандатов в Думе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3776 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11938 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов