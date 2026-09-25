Фермер отсудил 3,6 млн рублей у владельца коров за уничтожение огуречного поля

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил иск фермера к скотоводу о взыскании ущерба за уничтожение коровами посевов огурцов, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно материалам дела, в июне 2025 года на сельскохозяйственном поле без присмотра паслись 50 коров, принадлежащих ответчику. Животные уничтожили посадки огурца на площади 1 га - урожай погиб полностью. Потраву зафиксировали в актах осмотра должностные лица.

Осенью 2025 года истец потребовал от ответчика возместить ущерб, но тот отказался. Независимый эксперт до суда оценил ущерб в 3,7 млн рублей.

В суде представитель ответчика возражал против иска: по его словам, пастухи быстро увели животных с поля и урожайность не пострадала. Защита также оспаривала площадь поврежденных посадок, указывая, что эксперт замеров не делал. Поскольку стороны разошлись в оценке ущерба, суд назначил оценочную экспертизу, она определила размер упущенной выгоды в 3,4 млн рублей. Выводы экспертизы стороны не оспорили.

"Суд установил, что уничтожение посевов произошло вследствие бесконтрольного выпаса скота, принадлежащего ответчику, поскольку он, как собственник животных, не обеспечил должный контроль за ними. Доводы защиты о недоказанности площади повреждений отклонены. Суд признал достоверными письменные доказательства, показания свидетелей и экспертное заключение, установившее площадь в 1 га. Ответчиком не представлено доказательств, опровергающих эти данные", - говорится в сообщении.

Суд сослался на статью 137 Гражданского кодекса, по которой к животным применяются общие правила об имуществе, и на статью 210 ГК, согласно которой собственник несет бремя содержания своего имущества.

Оценив все доказательства, суд пришел к выводу, что убытки нужно взыскать.

Решением суда с ответчика в пользу истца взыскано 3,4 млн рублей в счет возмещения ущерба, 20 тысяч рублей расходов на независимую оценку и 101 тысячу рублей за судебную экспертизу. Таким образом, скотовод выплатит фермеру 3,6 млн рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.