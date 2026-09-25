В Кремле отслеживают заявления о планах передать Киеву лицензии на производство оружия

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия внимательно наблюдает за информацией о том, какие страны намерены или предоставили лицензии на производство оружия Украине, а также о поставках вооружения Киеву, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп обещал ему предоставить Киеву лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Песков на это заметил, что Трамп не уточнял, "кто даст лицензию".

"Зеленский сейчас много говорит, поэтому мы очень внимательно, естественно, наблюдаем за той информацией, какие страны какие лицензии дают, какие вооружения поставляют, и все это тщательно учитываем", - сказал Песков.