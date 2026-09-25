В МИД заявили о попытках Киева дестабилизировать обстановку накануне и во время выборов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Украинская сторона пыталась дестабилизировать обстановку накануне и во время проведения выборов в Госдуму, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Накануне и в ходе выборов в Госдуму 18-20 сентября киевский режим при финансовой, разведывательной и технической поддержке западных спонсоров пытался дестабилизировать обстановку, посеять панику, чтобы сорвать демократическое волеизъявление наших граждан", - сообщила она.

По ее информации, "атакам подвергались, в основном, места организации и проведения голосования".

"Свыше 70 зданий участковых и территориальных избиркомов были повреждены ударами ВСУ", - сообщила представитель МИД.