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Белоусов проинспектировал группировку войск "Север" в зоне СВО

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север" в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках рабочей поездки в зону проведения СВО на пункте управления одного из соединений группировки войск "Север" заслушал доклады командиров о текущей обстановке в зонах ответственности", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ заявило, что на командном пункте Белоусову доложены особенности применения отечественных разработок беспилотных систем. В их числе образцы, доработанные военнослужащими группировки с учетом опыта их результативного применения в ходе решения боевых задач.

"Главе российского военного ведомства представили беспилотные летательные аппараты, способные наносить огневое поражение в районах, наиболее закрытых средствами радиоэлектронной борьбы противника", - сказано в сообщении.

По информации Минобороны РФ, Белоусову продемонстрировали современные наземные роботизированные комплексы, используемые для поражения бронетехники, минирования укрепленных опорных пунктов противника и доставки материально-технических средств на передовые позиции.

На командном пункте Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, заявило министерство.

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Андрей Белоусов Минобороны РФ
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