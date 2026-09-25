Глава МИД анонсировал начало работы над Евразийской хартией многообразия и многополярности

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - На полях" 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в постпредстве России при ООН прошла министерская встреча по запуску переговорного процесса по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, передал корреспондент "Интерфакса".

"Сегодня планируем официально объявить о начале работы над текстом Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке", - заявил в начале мероприятия глава МИД России Сергей Лавров.

"С этой целью предлагается рассмотреть и одобрить совместное заявление, оно очень простое и оглашает факт начала такой работы. Мы предложили формировать новую архитектуру евразийской безопасности в качестве основы для мирного поступательного развития всех народов нашего самого крупного и самого богатого континента, который просто живет несколько древнейших цивилизаций", - сказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что выдвигая эту инициативу, было принято во внимание, что подъем многополярности представляет собой наиболее устойчивую тенденцию в глобальных делах на многие годы.

"Также учитывается необходимость реагировать на быстрое распространение и эскалацию конфликта на евразийском континенте, что, конечно же, отвлекает ресурсы, внимание, да и человеческие жизни от созидательных задач", - сказал министр.

Он продолжил: "Мы задались вопросом, какие механизмы смогут помочь обеспечить предсказуемость развития на нашем огромном континенте и вывод, к которому мы пришли, - необходимо собрать максимальный круг единомышленников , разделяющих общее понимание о выработке взаимоуважительных, взаимовыгодных принципов сосуществования всех государств Евразии".

Лавров отметил, что эта инициатива изначально была предложена Белоруссией и Москва ее полностью поддержала.

Во встрече приняли участие представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы, Ирана. В качестве наблюдателя без присоединения к совместному заявлению участвуют Турция, Иордания, Китай, ОАЭ, Оман, Узбекистан, Шри-Ланка, Индия, Таиланд.