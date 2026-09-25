В Самарской области ввели обязательную регистрацию собак

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Самарской области утвердило порядок регистрации домашних животных в регионе, документ опубликован на сайте обладминистрации. Контролировать выполнение постановление будет областной комитет ветеринарии.

Постановление обязывает владельцев собак их регистрировать, а регистрация кошек остается на усмотрение хозяина.

Регистрацию вводят ради профилактики инфекционных и паразитарных болезней человека и животного, отслеживания количества домашних животных, для обеспечения возможности вернуть потерявшееся животное хозяевам, сокращения количества бездомных кошек и собак и борьбы с жестоким обращением с животными.

Регистрировать собаку хозяин обязан в течение 14 дней после того, как ей исполнится три месяца. Если на момент вступления постановления в законную силу возраст животного более трех месяцев, на его регистрацию дается три месяца.

При регистрации питомцу присваивается буквенно-цифровой идентификационный номер чипа, информация о животном и хозяине заносится в реестр Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии и в информационную систему учета, действующую в Самарской области.

Регистрация осуществляется бесплатно. Наличие электронного чипа обязательно при постановке кошек и собак на учет.

Основаниями для снятия животного с регистрационного учета будут переезд владельца в другой регион, естественная смерть, гибель или умерщвление питомца.

Порядок регистрации вступит в силу с 1 марта 2027 года.

В июне 2025 года депутаты Самарской губернской думы приняли законопроект об обязательной регистрации животных, который также предусматривает введение ограничения на их количество.

Предельное количество домашних животных, содержащихся в жилых помещениях, на каждые 12 квадратных метров площади, не должно превышатьдвух кошек и одной собаки высотой в холке более 30 сантиметров или двух собак высотой в холке до 30 сантиметров. На земельных участках на каждых 50 кв. м. может содержаться не более одной собаки высотой в холке более 30 см или трех собак высотой до 30 см.