Главы МИД России и Индии в ООН обсудили региональную и глобальную повестку

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар в ходе переговоров "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили региональную и международную повестку, в том числе ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, сообщает МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы российско-индийского сотрудничества, календарь предстоящих двусторонних контактов, а также актуальные темы региональной и глобальной повестки дня, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "выражено намерение продолжить работу по укреплению особо привилегированного стратегического партнерства и поддерживать плотное взаимодействие в ООН, по линии "Группы двадцати", БРИКС и на других международных площадках".