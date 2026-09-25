Поиск

Главы МИД России и Индии в ООН обсудили региональную и глобальную повестку

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар в ходе переговоров "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили региональную и международную повестку, в том числе ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, сообщает МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы российско-индийского сотрудничества, календарь предстоящих двусторонних контактов, а также актуальные темы региональной и глобальной повестки дня, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "выражено намерение продолжить работу по укреплению особо привилегированного стратегического партнерства и поддерживать плотное взаимодействие в ООН, по линии "Группы двадцати", БРИКС и на других международных площадках".

МИД Сергей Лавров Субраманьям Джайшанкар Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин рассказал, что Россия до выборов заявляла о готовности возобновить переговоры с Украиной

 Путин рассказал, что Россия до выборов заявляла о готовности возобновить переговоры с Украиной

Путин предупредил Киев о бесполезности нагнетания обстановки

Путин заявил, что Россия не готовится ни к каким боевым действиям с Европой

Минцифры предложило предустанавливать RuStore на телевизоры со Smart-TV

 Минцифры предложило предустанавливать RuStore на телевизоры со Smart-TV

Индекс МосБиржи опустился к 2273 пунктам на фоне дешевеющей нефти

ЦБ пообещал бороться с практикой маскировки потребкредита под рассрочку

 ЦБ пообещал бороться с практикой маскировки потребкредита под рассрочку

В Ульяновске число пострадавших от атаки БПЛА выросло до 15

Минобороны РФ сообщило об ударе по дата-центру в Киеве

Умер джазмен Алексей Козлов

 Умер джазмен Алексей Козлов

Вьетнамо-российский совместный банк открыл отделение в провинции Лангшон
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11943 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3779 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов