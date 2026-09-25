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Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС остановлен действием автоматики

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС отключен от сети действием автоматики, сообщило управление коммуникаций атомной станции.

Отмечается, что отключение энергоблока №6 от сети было произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Он произведено для проведения ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании.

В настоящее время на АЭС в работе находятся энергоблоки №4 и №7. Они несут суммарную нагрузку 1563 МВт. Энергоблок №5 - на планово-предупредительном ремонте.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Радиационный фон в районе АЭС соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года - седьмой.

Нововоронежская АЭС
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