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Лавров обсудил с главой МИД Судана вооруженный конфликт в этой стране

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с суданским коллегой Мохиелдином Салемом "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в МИД РФ в пятницу.

"В ходе беседы основное внимание было уделено ситуации в Судане в контексте продолжающегося вооруженного противостояния между регулярной армией и мятежными Силами быстрого реагирования", - говорится в сообщении.

Салем выразил признательность "за принципиальную позицию России в пользу сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности суданского государства", добавили на Смоленской площади.

Там отметили, что стороны высоко оценили "плотную двустороннюю внешнеполитическую координацию на ооновской площадке".

"Кроме того, рассмотрены различные аспекты дальнейшего укрепления российско-суданских отношений с акцентом на расширение торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия", - резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ Сергей Лавров ООН Судан
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