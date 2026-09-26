Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении в канале ведомства в мессенджере Max.

Возможны корректировки в расписании рейсов, добавили в Росавиации.