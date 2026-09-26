Два предприятия загорелись в Краснодарском крае после атаки БПЛА

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА в Северском районе Краснодарского края начались пожары на двух предприятиях, есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Северский район подвергся атаке БПЛА. К сожалению, есть погибшие. (...) Кроме того, зафиксированы возгорания на территории двух предприятий в районе", - написал Кондратьев в мессенджере Мах.

Один человек находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали, добавил губернатор.

Кроме того, обломки БПЛА повредили жилое здание.