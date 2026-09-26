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В Северском районе Кубани восстановлено энергоснабжение, прерванное атакой БПЛА

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Оперативные службы завершили ремонтно-восстановительные работы в Северском районе Краснодарского края, где минувшей ночью после атак беспилотников без света остались 26 тыс. человек, сообщает оперативный штаб Кубани в субботу.

В результате падения обломков беспилотников вышли из строя две воздушные линии, без электроснабжения остались три подстанции.

К 14 часам подачу электроэнергии жителям района полностью восстановили.

Ранее сообщалось, что в Северском районе из-за падения обломков БПЛА без электроэнергии остались около 26 тысяч жителей. Произошло возгорание двух предприятий. Погибли три человека, пострадали - двое.

Краснодарский край Кубань
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