Уголовное дело возбудили на Камчатке после пожара на судне

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили в Камчатском крае по факту пожара на рыболовном судне, в результате которого были эвакуированы 25 человек, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

"Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в акватории Камчатки у южного побережья полуострова, к востоку от мыса Ходжелайка, возник пожар на рыболовном судне с 29 членами экипажа. Из них 25 человек эвакуировались на спасательных плотах, их подобрало мимо проходящее судно. Местонахождение еще четырех моряков не установлено.

Как сообщалось, в Тихом океане загорелось рыболовное судно "Триумф", на борту которого находились 29 человек. Мимо проходящее судно "Персея" подобрало 25 моряков. Среди спасенных семеро пострадавших - четверо госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Судьба еще четырех моряков неизвестна.