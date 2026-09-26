Поиск

Уголовное дело возбудили на Камчатке после пожара на судне

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили в Камчатском крае по факту пожара на рыболовном судне, в результате которого были эвакуированы 25 человек, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

"Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в акватории Камчатки у южного побережья полуострова, к востоку от мыса Ходжелайка, возник пожар на рыболовном судне с 29 членами экипажа. Из них 25 человек эвакуировались на спасательных плотах, их подобрало мимо проходящее судно. Местонахождение еще четырех моряков не установлено.

Как сообщалось, в Тихом океане загорелось рыболовное судно "Триумф", на борту которого находились 29 человек. Мимо проходящее судно "Персея" подобрало 25 моряков. Среди спасенных семеро пострадавших - четверо госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Судьба еще четырех моряков неизвестна.

СК России Камчатка Восточное межрегиональное следственное управление на транспорт Тихий океан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Семеро пострадали, четверо пропали без вести в результате пожара на рыболовецком судне на Камчатке

Что произошло за день: пятница, 25 сентября

Путин рассказал, что Россия до выборов заявляла о готовности возобновить переговоры с Украиной

 Путин рассказал, что Россия до выборов заявляла о готовности возобновить переговоры с Украиной

Путин предупредил Киев о бесполезности нагнетания обстановки

Путин заявил, что Россия не готовится ни к каким боевым действиям с Европой

Минцифры предложило предустанавливать RuStore на телевизоры со Smart-TV

 Минцифры предложило предустанавливать RuStore на телевизоры со Smart-TV

Индекс МосБиржи опустился к 2273 пунктам на фоне дешевеющей нефти

ЦБ пообещал бороться с практикой маскировки потребкредита под рассрочку

 ЦБ пообещал бороться с практикой маскировки потребкредита под рассрочку

В Ульяновске число пострадавших от атаки БПЛА выросло до 15

Минобороны РФ сообщило об ударе по дата-центру в Киеве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11945 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3780 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов