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Неисправность и нарушения правил безопасности могли привести к пожару на судне на Камчатке

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке назвали три возможные причины пожара на рыболовном судне, с которого эвакуировали 25 человек, в том числе четырех пострадавших, сообщает региональное управление СКР.

"Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности членами экипажа судна, нарушение правил технической эксплуатации судна", - говорится в сообщении.

В настоящее время следственные органы расследуют уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

Как сообщалось, в Тихом океане загорелось рыболовное судно "Триумф", на борту которого находились 29 человек. Мимо проходящее судно "Персея" подобрало 25 моряков. Среди спасенных семеро пострадавших - четверо госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Судьба еще четырех моряков неизвестна. По данному факту возбуждено уголовное дело.

СКР Камчатка
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