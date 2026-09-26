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Пять человек пострадали в Азове и Таганроге в результате атаки БПЛА

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Ростовская область минувшей ночью подверглась атаке БПЛА, пять человек, в том числе ребенок, пострадали в Азове и Таганроге, повреждены многоквартирные и частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"Пять человек получили ранения в результате вражеской ночной атаки БПЛА. Пострадали - один человек в Таганроге и четверо в Азове, среди них один ребенок в результате падения БПЛА на жилые дома. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении в канале главы региона в Max.

По данным губернатора, в ночь на субботу в Ростовской области было уничтожено более 30 беспилотников в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге, Азове, Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах.

"В Азове в результате падения БПЛА повреждены жилые многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили", - уточнил Слюсарь.

В Ростове-на-Дону повреждено несколько автомобилей, добавил он.

"В настоящее время силы ПВО продолжают отражать вражеские беспилотники. Сохраняется беспилотная опасность", - предупредил глава региона.

Юрий Слюсарь Новошахтинск Ростов-на-Дону
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