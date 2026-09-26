Режим ЧС введен на пострадавших от атаки территориях в Азове Ростовской области

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации объявлен на территориях, пострадавших от воздушной атаки в Азове (Ростовская область), сообщает администрация города в своем канале в Мах.

"Жильцы пострадавших домов эвакуированы. Они размещены в ПВР (пунктах временного размещения - ИФ) или у родственников. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

В городе развернуты штабы по приему заявлений на оказание материальной помощи.

Наряду с комиссией по оценке ущерба на месте происшествия также работают сотрудники управления ГО и ЧС, полицейские и другие специалисты. Полицейские осуществляют охрану имущества и следят за безопасностью.

Принимаются заявления по восстановлению утраченных или поврежденных документов.

Как сообщал ранее губернатор региона Юрий Слюсарь, Ростовская область минувшей ночью подверглась атаке БПЛА, пять человек, в том числе ребенок, пострадали в Азове и Таганроге, повреждены многоквартирные и частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили.

По данным губернатора, в ночь на субботу в Ростовской области было уничтожено более 30 беспилотников в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге, Азове, Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах.