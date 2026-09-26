Глава МИД России не увидел шансов стать постоянным членом СБ ООН у Германии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - У Германии нет никаких шансов стать постоянным членом СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он сказал в субботу об этом на брифинге в Нью-Йорке, напомнив о том, что Минские договоренности по Украине, поддержанные Германией и Францией, были единогласно одобрены СБ ООН.

"СБ ООН, стать членом которого Германия так настойчиво, я бы даже сказал навязчиво стремится, хотя шансов у нее нет никаких", - сказал Лавров.