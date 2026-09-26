Поиск

Глава МИД РФ выступил против дополнительных кресел для стран Запада в СБ ООН

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Реформа Совета Безопасности ООН не может предусматривать дополнительных кресел странам Запада, свою представленность должны увеличить страны Азии, Африки и Латинской Америки, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наш принципиальный подход состоит в том, что реформа Совета Безопасности не может предусматривать каких-либо дополнительных кресел странам Запада, тем более Германии и Японии, которые стали на путь милитаризации и реваншизма", - сказал Лавров в субботу, выступая в ООН.

По словам главы МИД РФ, Россия выступает "исключительно за увеличение представленности Азии, Африки и Латинской Америки".

"Поддерживаем кандидатуры Бразилии и Индии на постоянные места при одновременном, подчеркну это, удовлетворении интересов африканского континента с учетом "Консенсуса Эзулвини" и Сиртской декларации", - указал Лавров.

Сергей Лавров СБ ООН ООН МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров не услышал ничего нового от главы МИД ФРГ на тему украинского урегулирования

Лавров отметил, что Турции известно о невозможности переместить С-400 без согласия Москвы

Что произошло за день: суббота, 26 сентября

Правительства России, Китая и КНДР обменяются нотами о совместном осмотре реки Туманной

 Правительства России, Китая и КНДР обменяются нотами о совместном осмотре реки Туманной

Лавров упрекнул Запад в том, что он ставит под угрозу жизнь населения планеты

Лавров выразил уверенность в устранении угрозы безопасности РФ по итогам СВО

 Лавров выразил уверенность в устранении угрозы безопасности РФ по итогам СВО

Главы МИД РФ и ФРГ проводят встречу в Нью-Йорке "на полях" ГА ООН

 Главы МИД РФ и ФРГ проводят встречу в Нью-Йорке "на полях" ГА ООН

Петербург с октября отменит ограничения по коронавирусу

 Петербург с октября отменит ограничения по коронавирусу

Неисправность и нарушения правил безопасности могли привести к пожару на судне на Камчатке

Три человека погибли из-за падения обломков беспилотников на Кубани
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11964 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3781 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов