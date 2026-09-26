Глава МИД РФ выступил против дополнительных кресел для стран Запада в СБ ООН

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Реформа Совета Безопасности ООН не может предусматривать дополнительных кресел странам Запада, свою представленность должны увеличить страны Азии, Африки и Латинской Америки, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наш принципиальный подход состоит в том, что реформа Совета Безопасности не может предусматривать каких-либо дополнительных кресел странам Запада, тем более Германии и Японии, которые стали на путь милитаризации и реваншизма", - сказал Лавров в субботу, выступая в ООН.

По словам главы МИД РФ, Россия выступает "исключительно за увеличение представленности Азии, Африки и Латинской Америки".

"Поддерживаем кандидатуры Бразилии и Индии на постоянные места при одновременном, подчеркну это, удовлетворении интересов африканского континента с учетом "Консенсуса Эзулвини" и Сиртской декларации", - указал Лавров.