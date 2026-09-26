Лес загорелся под Геленджиком после падения обломков БПЛА

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Возникшее из-за падения обломков БПЛА возгорание тушат в лесном массиве в районе хутора Джанхот под Геленджиком (Краснодарский край), пострадавших нет, сообщил глава города Алексей Богодистов в субботу.

"Во время отражения атаки, в результате падения обломков БПЛА в районе лесного массива в хуторе Джанхот произошло возгорание. На месте уже работают пожарные, оперативные службы", - написал Богодистов в своем канале в Max.

Он отметил, что никто не пострадал, объекты инфраструктуры не повреждены.

В свою очередь пресс-служба краевого лесопожарного центра сообщила, что площадь пожара составляет 0,1 га. Проводится комплекс мер по локализации возгорания.