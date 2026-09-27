Начавшийся из-за падения обломков БПЛА лесной пожар под Геленджиком локализовали

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали лесной пожар в районе хутора Джанхот под Геленджиком (Краснодарский край) на 0,1 га, сообщила пресс-служба краевого лесопожарного центра в воскресенье.

Уточняется, что сейчас проводится комплекс мер по ликвидации пожара.

В субботу глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что из-за падения обломков БПЛА началось возгорание в лесном массиве в районе хутора Джанхот. По его словам, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.