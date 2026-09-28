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Путин подписал указ о праздновании 1170-летия зарождения российской государственности

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2032 году 1170-летия зарождения российской государственности. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В связи с исполняющимся в 2032 году 1170-летием зарождения российской государственности постановляю: принять предложение губернатора Новгородской области о праздновании в 2032 году 1170-летия зарождения российской государственности и определении Великий Новгород местом проведения основных юбилейных торжеств", - говорится в документе.

Правительству поручено в 3-месячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 1170-летия зарождения российской государственности и определить источники их финансирования.

Великий Новгород Новгород Владимир Путин
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