Глава Башкирии отправил в СКР заявление о возбуждении дела о клевете в его адрес

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель Башкирии Радий Хабиров направил в управление СК РФ по республике заявление о возбуждении дела по статье УК РФ "клевета" в отношении группы лиц, целью которой является, предположительно, дискредитация главы региона.

"Сегодня я направил заявление в Следственный комитет Республики Башкортостан о возбуждении (...) уголовного дела по статье "клевета", то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию", - сообщил Хабиров на оперативном совещании в понедельник.

По его словам, речь идет о распространении ложных сведений "организованной преступной группой и с использованием сети интернет", что является отягчающим обстоятельством.

Глава республики в своем выступлении также опроверг информацию, опубликованную, по его данным, в ряде телеграм-каналов и сетевых СМИ, о выводе 263 млн рублей из "Башкиравтодора", назвав ее заказным фейком.

"Управление ФНС, Росфинмониторинг и Сбербанк подтвердили отсутствие фактов перечисления 263 млн рублей в иностранные банки. Причина появления недостоверных сведений в первичном акте налоговой проверки - технический сбой и некорректный перенос данных в программе", - сказал Хабиров, цитируя официальный ответ руководителя УФНС по региону Андрея Агапова на его запрос.

Глава республики также сообщил о возбуждении уголовного дела по его заявлению по ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Ранее сообщалось, что Хабиров обратился в следственные органы с заявлением о признании его потерпевшим по статье УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). "Я подал уже заявление в Следственный комитет по Республике Башкортостан о проверочных мероприятиях и в случае подтверждения возбуждении уголовного дела", - сказал он на предыдущем оперативном совещании правительства республики.

Есть основания предполагать, что неустановленный человек или группа лиц, "дал поручение собирать в отношении меня информацию", пояснил глава региона.