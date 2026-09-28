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Путин встретится с главой ЦИК РФ и представителями руководства политических партий

Путин встретится с главой ЦИК РФ и представителями руководства политических партий
Владимир Путин
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой, а также с представителями руководства политических партий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня, 28 сентября, Путин работает в Кремле. Сегодня он примет Эллу Памфилову обсудить результаты выборов, как прошла избирательная кампания", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Во второй половине дня Путин проведет встречу с руководителями политических партий - лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, руководителем ЛДПР Леонидом Слуцким, первым заместителем председателя "Справедливой России" Александром Бабаковым, лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым и председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым.

"Будет вступительное слово президента и также краткие выступления участников, которых я перечислил", - сказал Песков.

Владимир Путин ЦИК РФ
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