В РФ планируют разрешить хирургам оказывать помощь вне больниц и в машинах скорой

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав России с начала 2027 года планирует изменить порядок работы хирургов; в частности, будет предусмотрена возможность оказания помощи вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой помощи и в транспортном средстве при медицинской эвакуации.

Соответствующий проект приказа Минздрава РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из проекта приказа, хирурги смогут оказывать помощь вне медицинского учреждения. Например, по месту вызова бригады скорой или в транспортном средстве при медицинской эвакуации.

Медицинская помощь по профилю "хирургия" будет оказываться в том числе в виде паллиативной, говорится в проекте.

Отмечается, что приказ вступает в силу с 1 января 2027 года.



