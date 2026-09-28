Миронов избран руководителем фракции "Справедливая Россия"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Центральный совет "Справедливой России" избрал руководителем фракции в Госдуме девятого созыва Сергея Миронова.

Соответствующее решение принято единогласно на заседании в понедельник.

Миронов поблагодарил соратников за работу на выборах, но, вместе с тем, пообещал кадровые решения.

Зампредседателя партии Руслан Татаринов на заседании отметил, что, по его мнению, "Справедливая Россия" недорабатывает с молодежью, в связи с чем результаты на выборах в 2026 году оказались низкими.

"Медийная активность спала, потому что с нами не было вас", - сказал Татаринов, обращаясь к Миронову.