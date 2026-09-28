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РЖД рассчитывают на рост инвестпрограммы-2027

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" рассчитывает на рост инвестпрограммы в 2027 году по отношению к уточненному плану на 2026 год, сообщил ИС "Вести" глава компании Олег Белозеров.

"На данный момент мы освоили и инвестировали более 450 млрд рублей. В этом году инвестпрограмма будет 783 млрд рублей - это уточненная инвестпрограмма с переходящими остатками", - сказал он.

"Наша инвестпрограмма - это не просто вложение ради вложений. Вместе с нами работает огромное количество коопераций, предприятий. (...). Соответственно, 117 млрд рублей, в качестве примера, уже сейчас вкладываются в закупку локомотивов, о чем мы с вами уже говорили, что даст нам новые возможности по объемам перевозок, а нашим производителям - возможность произвести следующий, более современный локомотив", - добавил Белозеров.

"Инвестпрограмма на следующий год сейчас формируется. Мы ее формируем всегда с правительством, потому что прогноз нам выдает Министерство экономического развития. Правительство рассматривает, утверждает прогнозные показатели, и мы зависим от того, какие параметры будут заложены в бюджет, в экономику правительством. Поэтому процесс сейчас идет очень активно, цифры уточняются. Надеемся, что в следующем году инвестпрограмма покажет прирост. Наверное, правильно будет сказать, что все инвестиционные потребности российских железных дорог будут одобрены, утверждены и удовлетворены", - подчеркнул он.

Общий объем инвестпрограммы РЖД на 2026 год был утвержден в размере 713,6 млрд рублей.

В 2025 году размер утвержденной инвестпрограммы РЖД составил 890,9 млрд рублей (в 1,4 раза стало меньше утвержденного на 2024 году объема в 1,275 трлн рублей, фактическое исполнение инвестпрограммы тогда составило почти 1,5 трлн рублей).

Олег Белозеров правительство РЖД
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РЖД рассчитывают на рост инвестпрограммы-2027

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