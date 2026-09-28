Поиск

Совет ЕС ввел санкции против 10 россиян за недопуск "Яблока" к выборам

Речь идет о санкциях за нарушения прав человека

Совет ЕС ввел санкции против 10 россиян за недопуск "Яблока" к выборам
Рассмотрение жалобы партии "Яблоко" на снятие ее с выборов в Верховном суде РФ
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Совет ЕС ввел санкции против десяти лиц в связи с недопуском партии "Яблоко" к выборам в Государственную думу, говорится в коммюнике.

Под санкции попали трое судей Верховного суда России и сотрудник Генеральной прокуратуры, "причастные к решению о недопуске политической партии "Яблоко" к выборам в Государственную думу". Также список включены судьи и прокурор, участвовавшие в судебных процессах над членами партии.

С учетом данного решения Совета ЕС ограничительные меры в отношении россиян в рамках санкционного режима за нарушения прав человека распространяются в общей сложности на 108 физических и 7 юридических лиц. Их активы в ЕС будут заморожены, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

Яблоко Евросоюз Госдума Верховный суд России Генпрокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $107,83 за баррель

Мировые цены на пшеницу с июля выросли на 30%

 Мировые цены на пшеницу с июля выросли на 30%

Совет ЕС ввел санкции против 10 россиян за недопуск "Яблока" к выборам

 Совет ЕС ввел санкции против 10 россиян за недопуск "Яблока" к выборам

Politico сообщает о зашедших в тупик переговорах о бюджете ЕС на 2028-2034 годы

На мысе Канаверал на военном космодроме разместят лазерное оружие для борьбы с БПЛА

 На мысе Канаверал на военном космодроме разместят лазерное оружие для борьбы с БПЛА

Вучич передал полномочия президента Сербии председателю скупщины Брнабич

 Вучич передал полномочия президента Сербии председателю скупщины Брнабич

Землетрясение зафиксировано в Алма-Ате

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV VMA

 Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV VMA

Аракчи заявил, что Тегеран выстоит перед любым новым витком агрессии

 Аракчи заявил, что Тегеран выстоит перед любым новым витком агрессии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11990 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3791 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов