Совет ЕС ввел санкции против 10 россиян за недопуск "Яблока" к выборам

Речь идет о санкциях за нарушения прав человека

Рассмотрение жалобы партии "Яблоко" на снятие ее с выборов в Верховном суде РФ Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Совет ЕС ввел санкции против десяти лиц в связи с недопуском партии "Яблоко" к выборам в Государственную думу, говорится в коммюнике.

Под санкции попали трое судей Верховного суда России и сотрудник Генеральной прокуратуры, "причастные к решению о недопуске политической партии "Яблоко" к выборам в Государственную думу". Также список включены судьи и прокурор, участвовавшие в судебных процессах над членами партии.

С учетом данного решения Совета ЕС ограничительные меры в отношении россиян в рамках санкционного режима за нарушения прав человека распространяются в общей сложности на 108 физических и 7 юридических лиц. Их активы в ЕС будут заморожены, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.