Часть Владивостока больше суток остается без воды после аварии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Водоснабжение Владивостока восстанавливают после произошедшей в понедельник энергоаварии, часть города более суток остается без воды.

"По прогнозам диспетчерской службы, ориентировочно к 16:00 (09:00 по Москве) подача воды будет восстановлена во всех районах города. Специалисты предприятия продолжат мониторинг давления в магистрали до полной стабилизации системы", - сообщила пресс-служба КГУП "Примводоканал" во вторник.

Специалисты ведут поэтапный запуск водопроводных насосных станций для восстановления водоснабжения в жилых кварталах. По состоянию на полдень вышли на рабочие параметры 12 насосных станций.

Еще пять насосных станций включают в работу.

Как сообщалось, авария на подстанции "Штыково" произошла рано утром в понедельник. В результате оказался обесточен водозабор, подающий воду в Артем, Владивосток и Надеждинский округ. Без холодного водоснабжения остались 3 тыс. 660 многоквартирных и около 16,5 тыс. частных домов с населением более 650 тыс. человек, а также 224 социально значимых объекта. В понедельник вечером энергоаварию устранили, началось заполнение системы водой.