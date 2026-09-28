Более 650 тыс. жителей Приморья остались без воды из-за аварии

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Более 650 тыс. человек в Приморье остались без холодной воды из-за аварии на электроподстанции, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону. Ранее прокуратура края сообщала, что без холодного водоснабжения остались 140 тыс. жителей Артемовского и Владивостокского городских округов.

"По уточненным данным, без водоснабжения остаются 3 тыс. 660 многоквартирных и около 16,5 тыс. частных домов с населением более 650 тыс. человек, а также 224 социально-значимых объекта", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Авария на подстанции "Штыково" произошла рано утром в понедельник. В результате оказался обесточен водозабор, подающий воду в Артем, Владивосток и Надеждинский округ. За счет накопленных резервуаров водоснабжение осуществлялось до утра, затем уровень воды снизился, сообщило краевое министерство ЖКХ. Завершить ремонт планируется к 18:00 (11:00 по Москве).