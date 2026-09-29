Фигуранты дела о прослушке радиоэфира ЧФ получили реальные сроки

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Суды в Краснодаре и Севастополе приговорили к срокам от 12 до 17 лет колонии трех фигурантов дела о госизмене, которые, по версии следствия и суда, по заданию украинской военной разведки помогали устанавливать оборудование для контроля за радиоэфиром Черноморского флота, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Краснодарским и Севастопольским краевыми судами вынесены обвинительные приговоры трем членам агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины, действовавшим на территории Крымского полуострова и Краснодарского края", - сообщили в ЦОС.

Трое обвиняемых были признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок 12, 17 и 16 лет соответственно колонии строгого режима.

По данным ФСБ, один из осужденных - уроженец Республики Крым, 1991 года рождения, во время визита в Польшу был завербован сотрудником ГУР МО Украины. По заданию куратора он привлек к сотрудничеству двух жителей полуострова - мужчин, 1991 и 1968 годов рождения.

"С их участием злоумышленник установил в Севастополе и Новороссийске техническое оборудование для удаленного контроля радиоэфира через интернет в местах базирования кораблей Черноморского флота, что позволило бы противнику получать точные данные о составе корабельных группировок, уровне их боеготовности, планах командования, а также корректировать нанесение ракетных ударов и атак БПЛА в режиме реального времени", - заявили в ФСБ.

Следственным управлением ФСБ в отношении каждого из фигурантов возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 35 и ст. 275 (государственная измена в составе группы лиц по предварительному сговору) УК.