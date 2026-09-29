Пожар на рынке в столице Камчатки потушили

Фото: МЧС РФ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пожар на рынке по пр. 50 лет Октября в Петропавловске-Камчатском полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"Дана полная ликвидация пожара в здании рынка", - говорится в сообщении.

По уточненным данным МЧС, площадь пожара составила 900 кв. м. Ранее ведомство сообщало о 250 кв. м.

В министерстве подчеркнули, что в результате пожара никто не пострадал - сработала сигнализация и люди вовремя выбежали из здания.

С огнем боролись около 40 человек, было задействовано 11 единиц техники. Для оценки обстановки спасатели запускали беспилотный летательный аппарат.

В МЧС считают, что наиболее вероятная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования либо электросети.

Обстоятельства случившегося выясняют Следственный комитет и прокуратура.