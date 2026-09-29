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Хлопок газовоздушной смеси произошел в Оренбурге, эвакуированы более 50 человек

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Хлопок газовоздушной смеси произошел в котельной на территории Академии настольного тенниса в Оренбурге; по предварительной информации, погибших и пострадавших нет, превентивно эвакуированы 53 человека, сообщили в информационном центре правительства Оренбургской области во вторник.

"Хлопок газовоздушной смеси произошел в котельной, которая располагается на территории Академии настольного тенниса. В превентивных мерах было эвакуировано 53 человека", - говорится в сообщении инфоцентра области в мессенджере Max.

Там уточнили, что, согласно предварительной информации, пострадавших нет.

"На месте работают оперативные службы, устанавливаются причины произошедшего. По поручению губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева создан оперативный штаб", - уточнили в инфоцентре.

Возгорания не последовало. Котельная получила механические повреждения - сорваны металлические панели, повреждена часть оборудования. Также повреждено остекление на первом этаже рядом стоящего здания Центра настольного тенниса России и Академии настольного тенниса.

На месте происшествия введен локальный режим повышенной готовности.

Министр спорта региона Олег Панькин сообщил, что все оперативные службы прибыли незамедлительно. Приостанавливать работу учреждения не требуется, жизнеобеспечивающие ресурсы функционируют в штатном режиме. Воспитанники Академии сейчас находятся на обучении в общеобразовательных школах, после чего вернутся к тренировкам в обычном режиме.

Для оценки состояния инфраструктуры создана специальная комиссия, которая определит объём работ для оперативного восстановления пострадавших объектов. Причины произошедшего устанавливаются.

К проверке инцидента также подключились областные прокуратура и управление СКР.

Оренбург СКР Оренбургская область Олег Панькин
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Хлопок газовоздушной смеси произошел в Оренбурге, эвакуированы более 50 человек

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