Корабли Северного флота впервые прошли через пролив Шокальского в Арктике

Корабль "Иван Папанин" Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева впервые в истории ВМФ РФ прошёл проливом Шокальского и вошел в акваторию Карского моря, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"При прохождении пролива на кораблях отряда была объявлена учебная тревога с целью повышения боевой готовности для прохождения узкости", - говорится в сообщении.

Во флоте сообщили, что ледовую разведку по маршруту перехода осуществил вертолёт Ка-29, поднятый с борта патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин".

"В ходе прохождения пролива североморцы оценили пригодность нового района плавания для действий кораблей Военно-Морского Флота России", - добавили во флоте.

Пролив Шокальского отделяет остров Октябрьской Революции от острова Большевик архипелага Северная Земля.