ВТБ в августе удвоил прибыль по МСФО на фоне улучшения результата по фининструментам и оптимизации расходов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ в августе увеличил чистую прибыль по МСФО вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 49,2 млрд рублей, показав рентабельность капитала (ROE) свыше 20%, говорится в пресс-релизе банка.

Чистая прибыль ВТБ за 8 месяцев составила 314,8 млрд рублей, что на 4% ниже результата за тот же период 2025 года.

Группа в 2026 году планирует заработать 600 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

"Мы продемонстрировали в пределах одного месяца результат, который является прообразом нашего годового таргета, его размеры, его ROE, его структура доходов, в принципе подтверждает годовой таргет. Результат очень хороший. После многомесячного перерыва мы продемонстрировали ROE свыше 20%. (...) По восьмимесячным результатам против восьми месяцев прошлого года до минимума, до 4%, сократили отставание от прибыли с 2025 годом. (...) Мы семимильными шагами устраняем, "съедаем" это отставание, поскольку 600 млрд (годового таргета - ИФ) больше, чем 500 млрд (чистая прибыль банка за 2025 г. - ИФ). Поэтому рано или поздно мы должны перейти к позитивному отклонению от прибыли прошлого года", - прокомментировал журналистам отчетность первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Говоря о факторах роста прибыли ВТБ в августе, он указал на нормализацию доходов группы с финансовыми инструментами и эффект от оптимизации расходов.

"Нам не удавалось показать приличных результатов по финансовым инструментам, наверное, начиная с мая. Май по этой строчке - минус 1,7 млрд рублей, июнь - 2,2 млрд рублей, июль - 5,8 млрд рублей, 18,6 млрд - это строчка в августе. Все остальные строчки доходов - чистый комиссионный доход, чистый процентный доход - находятся, по сути, примерно в трендах текущих месяцев. Ну и второй момент, начинает играть свою роль оптимизация расходов", - заявил топ-менеджер.

Чистые процентные доходы ВТБ в августе составили 71,9 млрд рублей (рост в два раза год к году), чистая процентная маржа - 2,6%. Чистые комиссионные доходы за месяц составили 32,8 млрд рублей (рост на 26% г/г).

Прочие операционные доходы, которые находились под давлением прошлые месяцы, составили 25,2 млрд руб, из них на финансовые инструменты пришлось 18,6 млрд рублей, на операции с валютой - 11,2 млрд рублей.

Расходы банка на резервы в августе составили 23 млрд рублей, стоимость риска - 1% (0,9% за 8 месяцев 2026 года).

"По итогам восьми месяцев мы, в принципе, вписываемся со значением 0,9% по стоимости риска в наш годовой таргет около 1%. Это, по сути, означает продолжение дорезервирования двузначными величинами в миллиардах рублей ежемесячно в портфеле. А с точки зрения отраслей ничего не изменилось: там, где есть идеальный шторм в виде высокой закредитованности, сложности с логистикой, сложности с экспортом и падение или волатильность цен на товары, производимые отраслями промышленности, там есть необходимость дорезервирования", - сказал топ-менеджер.

Кроме того, дополнительные трендовые резервы создаются под кредиты заемщикам с большим соотношением долга к EBITDA и слабым покрытием свободным денежным потоком процентов, отметил Пьянов.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле осталась без изменений - 3,6%.

Административно-управленческие расходы в августе выросли на 1% год к году, до 43,7 млрд рублей.

Корпоративный портфель ВТБ в августе вырос на 1,5%, с начала года показал рост на 10,4% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 8,5%). По итогам отчетного периода группа увеличила корпоративный кредитный портфель, главным образом, за счет выдач крупным высококлассным заемщикам одновременно с сокращением розничного портфеля.

Кредиты физическим лицам не изменились в августе и сократились на 4,7% с начала 2026 года.

Объем средств физических лиц увеличился на 0,7% в августе и снизился на 1,1% с начала года. Объем средств юридических лиц увеличился на 2,7% в августе (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,1%) и на 5,2% с начала года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 2,6%).

По состоянию на 1 сентября норматив достаточности общего капитала банка Н20.0 составил 10,4% (мин. 10%), снизившись на 20 б.п. за месяц на фоне выплаты дивидендов.